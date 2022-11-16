Генштаб сообщил подробности о массированном ударе РФ: украинская ПВО сбила 77 ракет

16 ноября, 08:30
Поделиться:
Генштаб рассказал о массированной ракетной атаке РФ (Фото:ГСЧС)

Генштаб рассказал о массированной ракетной атаке РФ (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 15 ноября, РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Как сообщает Генштаб в опубликованной в Facebook сводке, в результате атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.

Видео дня

РФ выпустила более 90 ракет Х-101 и Калибр и более десяти ударных БпЛА.

По уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион уничтожили подразделения Сил обороны.

Также оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии столкновения. За прошедшие сутки войска РФ нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российская оккупационная армия осуществляла обстрелы:

  • на Северском направлении — из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площанка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;
  • на Новопавловском направлении — из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Павловка, Пречистовка;
  • на Запорожском направлении — из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;
  • на Херсонском направлении — из всего спектра артиллерии по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.
https://www.youtube.com/watch?v=Xb8hn4q-bg0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Генштаб Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X