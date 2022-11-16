Генштаб сообщил подробности о массированном ударе РФ: украинская ПВО сбила 77 ракет 16 ноября, 08:30 Генштаб рассказал о массированной ракетной атаке РФ (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 15 ноября, РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Как сообщает Генштаб в опубликованной в Facebook сводке, в результате атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.

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РФ выпустила более 90 ракет Х-101 и Калибр и более десяти ударных БпЛА.

По уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион уничтожили подразделения Сил обороны.

Также оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии столкновения. За прошедшие сутки войска РФ нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российская оккупационная армия осуществляла обстрелы:

на Северском направлении — из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площанка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении — из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

на Запорожском направлении — из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

на Херсонском направлении — из всего спектра артиллерии по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.