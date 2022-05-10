Глава Харьковской ОВА рассказал подробности о доме в Изюме, где под завалами нашли 44 погибших 10 мая, 13:21 Цей матеріал також доступний українською По словам главы Харьковской ОВА, в Изюме много разрушенных домов (Фото:ГСЧС)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что пятиэтажный дом в Изюме, под завалами которого нашли тела 44 погибших, был полностью разрушен вражескими артобстрелами.

В эфире телемарафона он сообщил, что Изюм остается самой горячей точкой Харьковской области, где постоянно ведутся бои.

ВСУ удерживают там свои позиции, однако город более двух месяцев находится фактически под оккупацией и большое количество жилых домов там разрушено. Провести эвакуацию или доставить туда гуманитарную помощь невозможно.

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Благодаря оставшимся местным жителям сейчас завершили разбирать один из разрушенных еще в марте жилых домов.

По словам Синегубова, точно неизвестно, находились ли погибшие в бомбоубежище, подвале или в квартирах.

«Такой дом там не один, к сожалению, но специальной техники для разбора этих завалов нет, поэтому это все делается вручную и обычно это делается не круглосуточно, а когда нет обстрелов», — отметил Синегубов.

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