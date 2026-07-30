«Всего было направлено 22 ракеты». Садовый рассказал о последствиях ночной атаки РФ на Львов
Спасатель идет рядом с обломком российской крылатой ракеты на месте попадания в многоквартирный дом во Львове, 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)
В результате массированного удара страны-агрессора РФ по Львову в ночь на 30 июля повреждено более 20 домов, а также детские сады и школа. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в комментарии журналистам — соответствующие кадры публикует Telegram-канал Новини.Live.
По его словам, всего во время атаки российские оккупанты применили более 20 ракет.
«Это прямое попадание ракеты. Всего было выпущено 22 ракеты. Многие из них, конечно, были сбиты», — сообщил он на месте удара.
Садовый подчеркнул, что в данный момент спасательная операция продолжается.
«Около двадцати раненых. Всего повреждено около 21 дома», — уточнил он.
Мэр также акцентировал, что россияне совершили варварскую атаку.
«Это же варвары. Как можно атаковать жилой дом, срезать этажи? Такая же ситуация и на других объектах», — отметил Андрей Садовый.
В свою очередь, глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий сообщил, что число пострадавших в результате ракетной атаки на Львов возросло до 26.
По его словам, 15 человек госпитализировали.
«Среди пострадавших есть дети. Один ребенок — в больнице», — уточнил он.
Массированный удар России по Украине в ночь на 30 июля — главное
В ночь на четверг, 30 июля, Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА.
Сообщалось о взрывах в Полтаве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице, Харькове и Львове. В последний раз РФ массированно атаковала западные области в марте.
В селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, погибли шесть человек. Среди них трое детей и трое взрослых. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет.
Киев российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами. Один человек погиб, еще двое ранены.
В Киевской области был разрушен частный жилой дом, пострадали пять человек. Среди них — ребенок.