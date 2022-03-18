Авиаудар оккупантов по Вознесенску: мэр сообщил подробности 18 марта, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Мэр Вознесенска рассказал подробности об авиаударе оккупантов по городу (Фото:voz.gov.ua)

Около 6:05 18 марта оккупанты нанесли авиаудар по Вознесенску в Николаевской области. Всего было выпущено около шести ракет.



Об этом в комментарии Суспільному сообщил мэр города Евгений Величко.

В 6 утра были прилеты — авиаудар, с самолета было выпущено около шести ракет, четыре взрыва мы слышали точно", — сказал он.

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По состоянию на 09:00, информации о травмированных и погибших нет. По словам мэра, пострадавших среди мирного населения нет точно.



«Сейчас напряженная ситуация из-за того, что два часа назад упали ракеты, а так в принципе все работает. Сейчас запустили автобусы — курсируют по городу, занимаемся гуманитарными вопросами, временной переправой — работаем», — отметил Величко.

По состоянию на 09:20 в городе продолжают работать специалисты ГСЧС. По информации спасателей, на территории города возникло четыре очага пожара.

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