Подробности атаки на Хмельницкую область: одна ракета упала рядом с объектом инфраструктуры, другая — на пустыре
Глава ОВА рассказал подробности ракетного удара по Хмельницкой области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в четверг, 6 октября, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Шепетовскому району Хмельницкой области.
Об этом сообщил в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
По его словам, было зафиксировано два взрыва.
Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Еще одна упала на пустыре.
По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов.
Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.
Также в результате удара произошла остановка поезда — дерево упало на железнодорожный путь.
Сейчас движение поезда возобновлено.