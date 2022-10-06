Подробности атаки на Хмельницкую область: одна ракета упала рядом с объектом инфраструктуры, другая — на пустыре 6 октября, 09:22 Глава ОВА рассказал подробности ракетного удара по Хмельницкой области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в четверг, 6 октября, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Шепетовскому району Хмельницкой области.

Об этом сообщил в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, было зафиксировано два взрыва.

Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Еще одна упала на пустыре.

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По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов.

Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Также в результате удара произошла остановка поезда — дерево упало на железнодорожный путь.

Сейчас движение поезда возобновлено.

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