Атака дронами-камикадзе: за ночь оккупанты нанесли по Белой Церкви шесть ударов — подробности
Белую Церковь атаковали шесть дронов-камикадзе (Фото:UkrArmyBlog/Twitter)
Российские оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Всего зафиксировали шесть попаданий и шесть взрывов.
Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
В результате атаки оккупантов пострадал один человек. Также была повреждена инфраструктура.
Сейчас идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.
Российские оккупанты дважды за ночь 5 октября атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь.
Кроме того, на южном направлении зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.