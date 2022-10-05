Атака дронами-камикадзе: за ночь оккупанты нанесли по Белой Церкви шесть ударов — подробности

5 октября, 09:00
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Белую Церковь атаковали шесть дронов-камикадзе (Фото:UkrArmyBlog/Twitter)

Белую Церковь атаковали шесть дронов-камикадзе (Фото:UkrArmyBlog/Twitter)

Российские оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Всего зафиксировали шесть попаданий и шесть взрывов.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В результате атаки оккупантов пострадал один человек. Также была повреждена инфраструктура.

Сейчас идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.

Видео дня

Российские оккупанты дважды за ночь 5 октября атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь.

Кроме того, на южном направлении зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Беспилотники Белая Церковь Дроны Война России против Украины

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