В Беларусь прибывают российские «мобики», РФ доукомплектует свои подразделения — Генштаб 5 ноября, 08:16 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Подразделения оккупантов проводят доукомплектование на территории Беларуси за счет отмобилизованных из России.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в утренней сводке 5 ноября.

«Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки», — говорится в публикации.

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Отмечается, что мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.

Между тем, в Генштабе подчеркивают, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

В пятницу, 4 ноября, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

При этом с самого начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе, в частности с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время, 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.

«О нашем участии в специальной военной операции в Украине мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», - сказал он.