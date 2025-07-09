«Умирают, как и другие россияне». Командир батальона дронов из Азова прокомментировал появление на фронте российских беспилотных подразделений Рубикон

«Я бы не сказал, что очень сильно какие-то новации они привезли на участок фронта, с тех пор как они (подразделения Рубикон — ред.) заехали. Они привезли нам откровенные проблемы, прежде всего с логистикой, это первое. Я думаю, когда они заходили на это направление, у них стояла четкая задача — максимально поражать нашу логистику. Без логистики воевать очень трудно, фактически невозможно. Это задача, с которой они пришли на наше направление», — сказал Будь в эфире Radio NV.

Командир батальона беспилотников добавил, что после появления подразделений Рубикон стало труднее, но все же элитные подразделения он представлял иначе.

«Они умирают так же, как и все остальные россияне. Думать, что они лучшие супервоины из их подразделений БПЛА — не стоит. Их нужно методично уничтожать, методично по ним работать. И тогда становится легче. Их тактика абсолютно такая же, как у других подразделений. Просто они, возможно, из-за обученности своих экипажей, и из-за нацеленности работают немного лучше», — заявил он.

В январе американский Институт изучения войны (ISW) писал в своем отчете, что Россия вслед за Украиной пытается создать Силы беспилотных систем.

Минобороны России также объявило, что сформировало неуточненное количество подразделений беспилотных систем до октября 2024 года через Центр перспективных беспилотных технологий Рубикон и заявило о формировании пяти дополнительных отрядов беспилотных систем. Позже министр обороны России Андрей Белоусов объявил, что Минобороны России завершит формирование Сил беспилотных систем в российской армии в третьем квартале 2025 года.

