Заявление российских оккупантов о якобы захвате ими 70% Волчанска Харьковской области не соответствует действительности, ситуация на этом направлении разворачивается уже не в пользу врага.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины.

«После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится — пошла вода в дом, точнее — в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале корпуса.

Но, отметили украинские защитники, самое главное, что для врага значительно усложнилась логистика. Кроме того, деревья сбрасывают листья. А это означает, что российские подразделения, которые не переправились через реку Северский Донец, «оказались фактически отрезанными от основных сил».

Комментируя доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова российскому диктатору Владимиру Путину о якобы захвате более 70% Волчанска, в 16 армейском корпусе ВСУ отметили, что враг достиг некоторых успехов, но ценой больших потерь.

Как сообщили защитники, враг пытался воспользоваться окном возможностей — после отсутствия осадков и жаркого лета, реки Северский Донец и Волчья обмелели, и это упростило россиянам логистику. Кроме того, оккупанты накопили резервы, а на деревьях еще есть листья. В комплексе это привело к резкому росту активности врага на Волчанском направлении.

Однако россияне понесли такие потери, что некоторые подразделения почти потеряли боеспособность.

«Например, 1 батальон 82 МП (мотострелковый полк РФ — ред.) стерся почти в „ноль“, в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение», — рассказали в 16-м армейском корпусе ВСУ.

25 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в результате якобы удара ВСУ повреждена плотина Белгородского водохранилища.

В Сети появились фото и видео, как утверждается, последствий атаки.

«Вода отошла от берега уже на несколько метров», — сообщили в паблике Пепел. Белгород 26 октября, комментируя кадры.

Фото: Пепел. Белгород / Telegram

26 октября начальник Генерального штаба армии страны-агрессора РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным утверждал, что якобы оккупировано более 70% Волчанска.