На юге Украины подразделения РФ зажаты между ВСУ и правым берегом — оперативное командование 19 сентября, 15:16 Оккупанты на юге зажаты между силами обороны Украины и правым берегом (Фото:Генштаб)

На юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как», — сказала она.

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Гуменюк отметила, что есть информация о том, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении.

По ее словам, есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие. Но все эти обращения тщательно проверяются, поскольку РФ способны на провокации.

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.

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