На Попаснянском направлении подразделения оккупантов лишились половины состава и техники — Генштаб

3 июня, 09:00
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Оккупанты понесли сокрушительные потери на Попаснянском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты понесли сокрушительные потери на Попаснянском направлении (Фото:Генштаб)

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери: не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

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Об этом сообщает Генштаб.

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Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от роли в боевых действиях.

Видео дня

С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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