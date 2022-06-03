На Попаснянском направлении подразделения оккупантов лишились половины состава и техники — Генштаб 3 июня, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты понесли сокрушительные потери на Попаснянском направлении (Фото:Генштаб)

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери: не менее 50% личного состава, вооружения и техники.



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Об этом сообщает Генштаб.

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от роли в боевых действиях.

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С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.



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