Подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска - усиленный контроль

Органы и подразделения Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, а в пунктах пропуска организован усиленный контроль.
Как заявил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко, основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и ее режима, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, был привлечен резерв, организована высылка увеличенных нарядов, наращивается инженерное обустройство, максимальное используется система освещения обстановки, предотвращаются любые инциденты и провокации.
По его словам, в пунктах пропуска организован усиленный контроль, в частности, проводятся интервью с гражданами, "которые подпадают под профиль риска", а также осуществляется дополнительная проверка транспорта в случае необходимости.
Демченко также пояснил, что все меры, направленные на усиление государственной границы, в случае обострения ситуации позволят максимально быстро среагировать и мобилизовать имеющиеся ресурсы
При этом он подчеркнул, что эти меры не направлены на ограничения прав и свобод граждан.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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