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Спецподразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО

Сегодня, 12:38
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Спецподразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО - фото

Спецназ Украины/Facebook

Спецподразделение ВСУ впервые сертифицировали как Силы быстрого реагирования НАТО

Впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, смогло пройти сертификацию как подразделение SOF (ССО).

Как сообщает Украинский милитарный портал, 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).

140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел в Литве соответствующие экзамены от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге вместо союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, они готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

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Теги:   ВСУ Вооруженные силы НАТО

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