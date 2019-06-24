Спецподразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО Сегодня, 12:38 2326 Цей матеріал також доступний українською Спецназ Украины/Facebook Спецподразделение ВСУ впервые сертифицировали как Силы быстрого реагирования НАТО Спецназ Украины/Facebook

Впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, смогло пройти сертификацию как подразделение SOF (ССО).

Как сообщает Украинский милитарный портал, 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).



140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел в Литве соответствующие экзамены от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге вместо союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, они готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.