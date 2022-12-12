В Мелитополе ликвидировали аналитическое подразделение ФСБ — мэр 12 декабря, 11:02 В Мелитополе ликвидировали аналитическое подразделение ФСБ (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В захваченном Мелитополе Запорожской области нанесли удар по зданию, где размещалось спецподразделение российской ФСБ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Это было спецподразделение ФСБ, отвечающее за ведение баз данных, аналитики. Это были программисты, которые подавали информацию для дальнейшего террора нашего гражданского населения. Кроме того, данное место облюбовали осетины. Здесь они отдыхали, ели, жили. Десятки скорых оттуда выезжали», — сказал он.

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Вечером 10 декабря в Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов. По предварительной информации, удар был нанесен по гостиничному комплексу, где базируются оккупанты.

Иван Федоров ранее сообщал, что в результате удара по Мелитополю ликвидировали более 200 оккупантов.