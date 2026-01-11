В окрестностях Константиновки пограничники подразделения Феникс поразили российскую реактивную систему залпового огня Град и уничтожили танк. Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали видео.

«Пограничники подразделения Феникс поразили российский Град — адская машина не доехала до места назначения и не успела нанести вред мирному населению и Силам обороны», — говорится в сообщении ГПСУ.

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Кроме этого, пограничники сообщили об уничтожении российского танка. На Торецком направлении пилоты Феникса ведут круглосуточную работу по уничтожению вражеских штурмовиков, средств и техники оккупантов, а также режут логистику противника, отметили в Госпогранслужбе.

«Под нож идут машины, грузовики, квадроциклы — все, чем враг пытается доставить на свои позиции живую силу и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV заявлял, что враг «прощупывает» Константиновку и заходит на окраины. Но пока у РФ не хватает ресурсов.

27 декабря в Генштабе ВСУ назвали «выдумками» заявление России о контроле над половиной города Константиновка.

«Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА», — заявили в Генштабе.