Охота на бронетехнику. Подразделение егерей ВСУ уничтожило две машины оккупантов — видео

4 сентября, 13:52
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Подразделение егерей ВСУ уничтожило две бронированные машины оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины/Facebook)

Подразделение егерей ВСУ уничтожило две бронированные машины оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины/Facebook)

Артиллерийское подразделение егерей Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожило две бронированные машины захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ в Facebook.

Так, на видео зафиксирована слаженная работа артиллерийского подразделения егерей, которые после проведения разведки нанесли огненное поражение по замаскированной военной технике.

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«Результатом эффективной охоты украинских военных стало уничтожение двух бронированных захватчиков», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/watch/?v=411043921150297&ref=sharing

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 49 500 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили вражеский самолет и вертолет.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) российские потери

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