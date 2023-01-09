В Днепре разоблачили подпольную ячейку Партии Шария, которая планировала устроить массовые беспорядки в регионе — СБУ 9 января, 12:42 В Днепре разоблачили подпольную ячейку Партии Шария (Фото:СБУ)

В Днепре разоблачили подпольную ячейку Партии Шария, которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе, сообщила СБУ в понедельник, 9 января.

В ведомстве рассказали, что во время обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции с алгоритмом действий касательно провокаций массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

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По информации СБУ, злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.



Кроме этого найдено «соглашения» представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца.

В СБУ заявили, что находясь на постоянной связи с скрывающимися за рубежом представителями Шария, он обустроил подпольное отделение «политсилы» в собственном доме.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

«Для конспирации контактировал исключительно с „проверенными“ лицами и максимально скрывал адрес своего проживания», — говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора «подполья» склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую «отчетность» по расходам на антиукраинскую деятельность.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

В июне Восьмой апелляционный суд Львова запретил Партию Шария.