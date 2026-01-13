Архиепископ Исаакий Ворзельский — настоятель монастыря Свято-Покровская Голосеевская пустынь — вероятно, покинул территорию Украины на следующий день после публикации о деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП , сообщило во вторник, 13 января Слидство.Инфо со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно информации издания, 7 января архиепископ Исаакий уехал из Украины на автомобиле Toyota, которым обычно пользуется в Киеве. Он выехал в Молдову через пункт пропуска Могилев-Подольский — Отач и уже около недели находится на территории этой страны.

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Журналисты Слідство.Інфо пытались связаться с церковником, чтобы подтвердить информацию своих источников, но тот не отвечал на звонки и сообщения.

Издание .также связалось с главой Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополитом Климентом. В ответ на вопрос о вероятном выезде архиепископа Исаакия из Украины, Климент заявил, что не находится в Киеве и не владеет такой информацией.

Подпольная школа в Киеве — что известно

6 января было обнародовано расследование журналистов Слідство.Інфо о нелегальной школе, работающей в Киеве, при монастыре УПЦ (московского патриархата) Голосеевская пустынь.

Как выяснили журналисты, дети там учились по советским учебникам, смотрели российские фильмы и учили русские песни.

Директор заведения Анна Болгова называла это «православным родительским клубом», но оно работало по графику обычной школы — пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, даже с группой продленного дня. Болгова заявила, что после расследования школу закрыли, а она с учителями якобы столкнулась с травлей.

6 января, в тот же день, когда было опубликовано журналистское расследование, Служба безопасности заявила, что расследует дело в отношении монастыря Голосеевская пустынь.