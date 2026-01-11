«Родители испугались». Директор подпольной школы при УПЦ МП отреагировала на журналистское расследование

Директор подпольной школы при УПЦ МП в Киеве Анна Болгова заявила, что после расследования Слідство.Інфо она с учителями столкнулась с травлей, школу закрыли, а община распалась. Об этом она сказала в интервью Союзу православных журналистов.

Болгова назвала школу «православным родительским клубом», куда родители отдавали детей получить «качественное образование и православное воспитание». По ее словам, дети дистанционно учились в обычных школах, а в клубе родители могли дополнительно заниматься школьными предметами и православным образованием.

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«Наши дети православные, в обычных школах им очень трудно — гаджеты, маты и все остальное. Мы собрались, потому что у всех такая ситуация с образованием „наболела“… Это все было в свободном доступе, везде в интернете, ни от кого ничего не скрывая. У нас была общая группа, где все было видно — всю нашу деятельность можно было проследить. Ничего противозаконного не делали», — сказала она.

Директор отрицает, что школу финансировали из России, — она заявила, что никакого финансирования не было и желающие «по копейке собирали деньги, кто мог».

Болгова также объяснила, почему в школе использовали советский учебник арифметики за 1966 год. По ее словам, это качественное пособие, «очень логичное и последовательное», имеющееся в открытом доступе. Директор заявила, что для школы специально нашли украинскую версию учебника и распечатали на принтере.

Ранее редактор и основательница Слідство.Інфо Анна Бабинец показала несколько задач из учебника, где школьникам предлагают подсчитать плуги в колхозе и количество пионеров.

Фото: Anna Babinets / Facebook

Фото: Anna Babinets / Facebook

Фото: Anna Babinets / Facebook

«Пионеры. Комсомольцы. Колхоз. Первое мая. Почему весь этот исторический мусор должен быть в головах детей, рожденных в независимой Украине? Как вообще современные дети могут складывать, вычитать, делить вещи, которых не существует в реальности? Взрослые должны быть по-настоящему извращенными, чтобы по таким учебникам учить детей и гордиться этим», — писала она в Facebook.

Директор подпольной школы возразила, что многие родители, которые хотят, чтобы их дети хорошо знали математику, занимаются по этим учебникам.

«Физика, математика — ну какой криминал там может быть? Нам главное, чтобы информация была адекватно подана. Потому что последняя реформа в украинской школе — очень сомнительная, информация подается в тяжелой и непонятной форме… У нас было много учебников на украинском языке — мы столько нашли старых, адекватных. Знаете, раньше программа была совсем другая», — сказала она.

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Директор также прокомментировала информацию из материала Слідство.Інфо о том, что дети в школе пели гимн РФ. Она назвала это ложью и заявила, что пение гимна страны-агрессора — не результат обучения в школе, а «тренд в TikTok», в рамках которого дети «протестуют против навязывания» украинской патриотической музыки. По словам директора, когда она узнала, что кто-то из ребят показал такие ролики другим детям, она вызвала их на воспитательную беседу.

Болгова сказала, что в школе действительно изучали русский язык и литературу, так как большинство семей их учеников — русскоязычные. Есть и полностью украиноязычные семьи, но детей в школе это не разделяло, заверила она.

«Мне, по моим наблюдениям и практическому опыту, стало понятно, что ребенку важно учиться читать на том языке, на котором он общается с родителями и на котором мыслит. Затем можно накладывать другой язык», — заявила директор.

Она также раскритиковала произведения нынешней школьной программы, назвав некоторые из них «абсолютно вредными для детской психики». Среди примеров она назвала Парфюмер Патрика Зюскинда и Цветы зла Шарля Бодлера. По ее словам, вместо «депрессивной литературы» в ее школе изучали классику.

«У нас была программа, и были стихи русских классиков. Ну, пусть меня за это расстреляют. Если стихи Есенина — это считается пропагандой русского мира, то извините. Получается, все красивое — это теперь русский мир?» — демонстративно возмутилась она.

Болгова также сказала, что в школе смотрели старые советские сказки и обсуждали их с детьми, как и фильмы о вреде наркотиков.

По словам директора, после журналистского расследования началось давление, родители испугались, а монастырь попросил закрыть клуб. Она заявила, что никогда не сталкивалась с такой травлей и пока не знает, что делать дальше.

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«У нас собралась такая замечательная община — я таких людей не видела. Я плакала от радости, что мы все-таки собрались. Настолько самоотверженные люди. Мы так дружили, мы стали как семья… Дети плакали, когда наступали каникулы — они не хотели расставаться, не хотели уходить. Настолько интересно вместе, настолько дружно. Мы с ними общались, играли, на уроках Закона Божьего все проблемы обсуждали», — сказала она.

Подпольная школа при УПЦ МП в Киеве — что известно

6 января Слідство.Інфо опубликовало расследование о школе при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь, где детей учат по советским учебникам и показывают российские фильмы. По словам журналистов, формально ученики зарегистрированы в лицензированных украинских школах, но на самом деле не посещают их. Как выяснили расследователи, в школе учится более 60 детей — с первого по девятый класс, а сам учебный процесс осуществляют 16 педагогов.

Министр образования и науки Оксен Лисовый после выхода журналистского расследования инициировал проверки и заявил, что факт существования в Киеве такой школы на четвертый год полномасштабной войны «не имеет никаких объяснений».

СБУ также начала расследование относительно деятельности школы по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что в церкви не знают о существовании такой школы.