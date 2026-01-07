СБУ начала расследование относительно деятельности подпольной школы при монастыре УПЦ МП в Киеве

В Киеве при монастыре УПЦ МП функционирует нелегальная школа при монастыре УПЦ МП (Фото: Слідство.Інфо)

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование относительно деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в среду, 7 января.

Следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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В прокуратуре пояснили, что основанием для начала расследования стал материал Слідство.Інфо о существовании подпольной школы при монастыре в Голосеевском районе столицы.

В журналистском расследовании говорилось, что в школе детей учат по советским учебникам и привлекают к исполнению советских песен.

Сейчас правоохранители устанавливают:

обстоятельства создания и функционирования школы;

посещение детьми официальных государственных школ;

источники финансирования деятельности подпольной школы.

В прокуратуре заверили, что всем установленным фактам дадут правовую оценку в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

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6 января Слідство.Інфо опубликовало расследование о том, что в Киеве, при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь, функционирует нелегальная школа, где детей учат по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат русских песен.

Директор заведения называет его «семейным клубом», однако школа работает как обычное учебное заведение: занятия проводятся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, есть группа продленного дня. Формально ученики зарегистрированы в лицензированных украинских школах, но на самом деле не посещают их.

Как выяснилось, в школе учится более 60 детей — с первого по девятый класс, а сам учебный процесс осуществляют 16 учителей. Родители утверждают, что обучение осуществляется преимущественно на украинском, хотя учителя признают, что на уроках активно используют русский.

Министр образования и науки Оксен Лисовой инициировал проверки после выхода журналистского расследования подпольной школы при монастыре в Киеве.

«Сам факт существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе „русского мира“, на четвертый год полномасштабной войны — ситуация, которая не имеет никаких объяснений. В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное не просто недопустимо — это прямая угроза для детей и государства, в котором они живут», — отметил он.