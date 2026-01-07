В УПЦ (МП) утверждают, что не знают о подпольной школе при монастыре в Киеве, которую нашли журналисты

В Украинской православной церкви (московского патриархата) заявили, что им неизвестно, о каком подпольном учебном заведении при киевском монастыре заявили журналисты.

Об этом сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент в комментарии Суспільне.

По его словам, такая школа не основана решением священного синода УПЦ и не зарегистрирована официально. Он добавил, что при монастыре «Голосеевская пустынь» действует только Киевская духовная академия.

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«Нельзя понять о чем конкретно идет речь. Есть ли конкретные фамилии, конкретные места? Потому что там все было скрыто, показывалось из скрытой камеры, где-то в непонятных помещениях. Где эти помещения располагались и с кем непосредственно разговаривали, тоже неясно. Показали, как ребята заходили. Может быть, они просто пришли. Каждый день тысячи людей посещают монастырь», — заявил митрополит Климент.

6 января Слідство.Інфо опубликовало расследование о том, что в Киеве, при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь, функционирует нелегальная школа, где детей учат по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат русских песен.

Директор заведения называет его «семейным клубом», однако школа работает как обычное учебное заведение: занятия проводятся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, есть группа продленного дня. Формально ученики зарегистрированы в лицензированных украинских школах, но на самом деле не посещают их.

Как выяснилось, в школе учится более 60 детей — с первого по девятый класс, а сам учебный процесс осуществляют 16 учителей. Родители утверждают, что обучение осуществляется преимущественно на украинском, хотя учителя признают, что на уроках активно используют русский.

Министр образования и науки Оксен Лисовой инициировал проверки после выхода журналистского расследования подпольной школы при монастыре в Киеве.

«Сам факт существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе „русского мира“, на четвертый год полномасштабной войны — ситуация, которая не имеет никаких объяснений. В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное не просто недопустимо — это прямая угроза для детей и государства, в котором они живут», — отметил он.