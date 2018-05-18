Подполковника Нацгвардии за госизмену приговорили к 13 годам тюрьмы

Нацгвардеец работал на ФСБ с сентября 2014 по май 2015

Районный суд Харькова признал подполковника Национальной гвардии виновным в государственной измене.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Нацгвардеец был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, исполняя указания своих кураторов, злоумышленник передавал им через электронную почту и мессенджер данные о силах и средства, задействованные в проведении антитеррористической операции, которые являлись государственной тайной.

Задержали шпиона в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области.

При этом гвардеец пытался сбежать и нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

Решением суда злоумышленник приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.

Ранее сообщалось, что в Запорожье разоблачили шпионскую сеть российских спецслужб.