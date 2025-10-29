Главное управление разведки Минобороны Украины 25 октября ликвидировало 45-летнего российского подполковника Вениамина Мазжерина, который причастен к военным преступлениям оккупантов в Киевской области. Об этом говорится в сообщении ГУР в среду, 29 октября.

По данным разведки, автомобиль оккупанта взорвался на территории Кемеровской области РФ.

Подполковник российского ОМОНа Мазжерин участвовал в наступлении на Киевщину в составе спецподразделения Оберег Росгвардии. Указанное спецподразделение причастно к военным преступлениям и геноциду в Буче и других городах Киевской области в феврале-марте 2022 года.

Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из Оберега и спланировала мероприятия, направленные на ликвидацию фигурантов списка, сказано в сообщении ГУР.

Российские военные преступления в Буче — главное

В начале марта 2022 года россияне полностью оккупировали Бучу. Город удалось освободить только 31 марта.

Все это время оккупанты совершали бесчеловечные преступления и жестокий произвол. Больше всего тел убитых гражданских (около 40) позже было найдено на улице Яблунской.

Согласно данным, которые в марте 2025 года сообщили BBC Украина в архивном отделе Бучанского городского совета, во время российской оккупации в Буче погиб 381 человек, в Бучанской территориальной общине — 554 человека, среди них 12 детей.