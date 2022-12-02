В Украине уничтожили подполковника армии РФ Смирнова — офицер ВСУ

2 декабря, 13:00
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Смирнова было уничтожено в Украине (Фото:t.me/a_shtirlitz)

Смирнова было уничтожено в Украине (Фото:t.me/a_shtirlitz)

Украинские защитники уничтожили подполковника армии РФ Алексея Смирнова, заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан в пятницу, 2 декабря.

«Подполковник Алексей Смирнов из 98-й воздушно-десантной дивизии успешно демобилизован», — написал он в Telegram.

По состоянию на 2 декабря с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 90 тысяч своих военных. За минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов.

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Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Накануне в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16970.

https://www.youtube.com/watch?v=Exm0rtRD29E
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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