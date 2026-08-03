Самая выгодная подписка от NV этим летом: журнал NV + NV Премиум со скидкой 1408 грн

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Напоминаем, что традиционно в декабре выходит культовый украинский спецвыпуск прогнозов журнала NV «Світ попереду» (The World Ahead), выпускающийся по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist. Это более 170 страниц актуальных прогнозов в сферах политики, бизнеса, науки и культуры. На 17 декабря запланировано совместное с экспертами обсуждение ключевых прогнозов на 2027 год: что ждет Украину и мир в будущем. Это традиционное ежегодное вечернее мероприятие NV. И именно накануне него в продажу поступает спецвыпуск NV «Світ попереду 2027», выходящий по эксклюзивной лицензии The Economist.