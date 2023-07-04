Подозреваемый в вымогательстве взятки нардеп Алексеев вышел из-под стражи под залог в 2,2 млн грн 4 июля, 15:23 Сергей Алексеев (Фото:Сергей Алексеев/Facebook)

Во вторник, 4 июня, народного депутата от Европейской солидарности Сергея Алексеева, подозреваемого в вымогательстве 50 тысяч долларов, выпустили под залог в 2,2 миллиона гривен. Журналистам он сообщил, что залог внесли его «друзья и коллеги» днем раньше, а вышел он сегодня после обеда.

Об этом Алексеев сообщил в комментарии Общественному.

Он отметил, что это дело было «исключительно подставным ».

По его словам, дальше будет решаться, идти ли ему на оправдательный приговор, или на закрытие дела.

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«Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти или на оправдательный приговор, или на закрытие дела», — заявил Алексеев.

30 июня СБУ задержала Алексеева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, нардеп обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции из Украины за 50 тысяч долларов. СБУ пришла к Алексееву во время получения второй части суммы.

Нардепу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

3 июля Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения Алексееву — 60 суток под стражей.