Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика полицейский трижды избежал ротации на Донбасс — Князев Сегодня, 01:04 Цей матеріал також доступний українською скриншот видео ТСН / YouTube Сергей Князев скриншот видео ТСН / YouTube

Полицейский, подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, трижды избежал обязательной командировки на Донбасс.

Об этом рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в эфире программы Право на власть на 1+1.

По словам Князева, один из полицейских, которого обвиняют в убийстве ребенка, в свое время не прошел переаттестацию и его уволили. После восстановления на службе в 2018 году этот полицейский трижды избежал обязательной командировки на Донбасс.

«И именно в мае текущего месяца — последний раз, когда надо было ему в очередной раз ехать, …он принес больничный на дату выезда», — уточнил глава Нацполиции.

Князев пояснил, что по его приказу «все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и они в ротационном порядке направляются на Восток нашей страны — в Донецкую и Луганскую области».

«Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы», — сказал он.

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работыруководителей местной полиции.

Подозреваемых в убийстве полицейских арестовали на два месяца без права внесения залога.

Им может грозить пожизненное заключение.

По версии обвинения, выстрелы в сторону мальчика осуществил именно Приходько.