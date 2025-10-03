Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия в зале суда, 2 сентября 2025 года (Фото: NV)

В СБУ объявили, что собрали доказательства того, что подозреваемый в убийстве нардепа Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб РФ — ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Соответствующее сообщение опубликовано 3 октября в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

«Следователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия», — сообщили в СБУ.

Согласно материалам уголовного дела, более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбами. «С тех пор он получал вражеские задания и отчитывался врагу об их выполнении.

В частности, он сначала отслеживал и передавал россиянам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючей смесью", — сообщили в СБУ.

Позднее, как уточнили в украинской спецслужбе, россияне и поручили ему убить Андрея Парубия, а также профинансировали подготовку к этому преступлению.

«Чтобы выполнить „заказ“ государства-агрессора, злоумышленник отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего бегства за границу после совершения убийства. Однако, правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины», — сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По решению суда злоумышленник находится под стражей — ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, подытожили в СБУ.

Убийство Андрея Парубия во Львове — что известно

30 августа во Франковском районе Львова застрелили бывшего председателя Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия.

В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вероятного убийцу уже задержали.

1 и 2 сентября в Киеве и Львове прошли церемонии прощания с Парубием.

Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ему грозит пожизненное заключение.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что не сотрудничал с РФ. Он назвал свои действия «личной местью украинской власти». Подозреваемый также попросил, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, чтобы он смог поехать искать тело погибшего на войне сына.

30 сентября в СБУ сообшили, что в деле об убийстве Андрея Парубия был ограничен публичный доступ к судебным решениям.

«Следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в этом производстве. Это сделано с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства», — заявили в спецслужбе.