Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии - СМИ
Бывший сотрудник
Беркута Руслан Горбик, который в составе так называемой "Черной роты"
участвовал в 2014 году в расстрелах на Майдане вероятно погиб в Сирии, передает Громадське.
По словам его
матери, после победы Революции Достоинства объявленный в розыск экс-беркутовец сбежал в РФ.
В 2015 году он получил российское гражданство
и начал работать сначала массажистом, а позже устроился в полицию.
После этого, в
феврале 2018-го, родным Горбика сообщили о его смерти, не уточнив при этом ее
обстоятельства.
Похоронили бывшего
беркутовца в родном поселке Лучинец Винницкой области, а его тело передавали родственникам
на границе с Россией в Харьковской области.
При этом по
данным ГПУ, полученным от местных жителей, Горбик мог погибнуть в Сирии в
качестве наемника во время операции с участием ЧВК Вагнера. Сейчас эту информацию
проверяют следователи.
Родные Горбика
заявили, что о его службе наемником ничего не знали, отмечая, что он был очень
скрытным.