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Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии - СМИ

Сегодня, 09:59
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EPA

В 2015 году экс-беркутовец получил гражданство РФ

Бывший сотрудник Беркута Руслан Горбик, который в составе так называемой "Черной роты" участвовал в 2014 году в расстрелах на Майдане вероятно погиб в Сирии, передает Громадське.

По словам его матери, после победы Революции Достоинства объявленный в розыск экс-беркутовец сбежал в РФ.

 В 2015 году он получил российское гражданство и начал работать сначала массажистом, а позже устроился в полицию.

После этого, в феврале 2018-го, родным Горбика сообщили о его смерти, не уточнив при этом ее обстоятельства.

Похоронили бывшего беркутовца в родном поселке Лучинец Винницкой области, а его тело передавали родственникам на границе с Россией в Харьковской области.

При этом по данным ГПУ, полученным от местных жителей, Горбик мог погибнуть в Сирии в качестве наемника во время операции с участием ЧВК Вагнера. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Родные Горбика заявили, что о его службе наемником ничего не знали, отмечая, что он был очень скрытным.

Теги:   Беркутовцы Сирия Частная военная компания Вагнера

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