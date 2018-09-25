25 сентября 2018, вторник

Подозреваемый в земельных махинациях депутат Харьковского облсовета бежал в РФ

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Иллюстративное фото
Фото: Харьковский областной совет via Facebook

Иллюстративное фото

Прокуратура инициирует объявление в международный розыск депутата Харьковского областного совета, который после сообщения о подозрении бежал в Россию.

Как сообщили в областной прокуратуре, 50-летний депутат подозревается в земельных махинациях по так называемой "кооперативной схеме" по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины (незаконное завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и легализация доходов, полученных незаконным путем).

Следствие установило, что депутат является одним из соучредителей обслуживающего кооператива, участники которого бесплатно получили от Харьковского горсовета землю и распродали участки под частную застройку. В прокуратуре подсчитали, что таким образом участники "кооперативной схемы" нанесли ущерб общине в размере более 400 млн грн.

"После объявления подозрения фигурант уголовного производства уехал в РФ. В связи с этим прокуратурой Харьковской области направлен полный пакет документов для обращения в Интерпол с целью объявления подозреваемого в международный розыск", - добавили прокуроры.

В прокуратуре не раскрыли имя фигуранта дела.

Напомним, что в 2017 году сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели ряд обысков в департаментах Харьковского городского совета в рамках дела о выделении земли по так называемой "кооперативной схеме".

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