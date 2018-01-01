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Подозреваемый в убийстве, сбежавший из суда в Киеве, решил сам поехать к прокурору - СМИ

Сегодня, 15:23
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По словам отца подозреваемого, побег его сына из суда был "акцией несогласия"

Фото: sud.ua

Сбежавший накануне из здания Голосеевского суда в Киеве Андрей Елкин, который подозревается в совершении убийства, решил сам сдаться правоохранителям, передает ТСН со ссылкой на его отца.

По словам мужчины, его сын сам позвонил прокурору и попросил не принимать пока никакого решения, заявив что добровольно приедет к нему.

При этом отец подозреваемого утверждает, что речь идет не о побеге, а "акции несогласия" с решением суда относительно принятой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в четверг, 6 декабря, в Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве, который находился до этого под домашним арестом.

Согласно имеющейся информации, когда судья изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, Елкин "вышел в коридор и скрылся".

Теги:   Побег Киев

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