Подозреваемый в убийстве, сбежавший из суда в Киеве, решил сам поехать к прокурору - СМИ Сегодня, 15:23 201 Цей матеріал також доступний українською По словам отца подозреваемого, побег его сына из суда был "акцией несогласия" Фото: sud.ua

Сбежавший накануне из здания Голосеевского суда в Киеве Андрей Елкин, который подозревается в совершении убийства, решил сам сдаться правоохранителям, передает ТСН со ссылкой на его отца.

По словам мужчины, его сын сам позвонил прокурору и попросил не принимать пока никакого решения, заявив что добровольно приедет к нему.

При этом отец подозреваемого утверждает, что речь идет не о побеге, а "акции несогласия" с решением суда относительно принятой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в четверг, 6 декабря, в Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве, который находился до этого под домашним арестом.

Согласно имеющейся информации, когда судья изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, Елкин "вышел в коридор и скрылся".