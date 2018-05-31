Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко назвал имя российского агента из "фонда Путина"

Подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал имя российского агента, который занимается организацией беспорядков в Украине.
По словам Германа, его давний знакомый, гражданин Украины, который сейчас живет в Москве, отвечает в "фонде Путина" за "организацию беспорядков в Украине", передает Украинская правда.
"Его имя Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину", - сказал Герман во время заседания Шевченковского райсуда.
Напомним, что Борис Герман заявил, что сотрудничает с контрразведкой. Прокурор опроверг эту информацию.
31 мая Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.
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На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.
СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.
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