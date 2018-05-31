Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко назвал имя российского агента из "фонда Путина"

Подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал имя российского агента, который занимается организацией беспорядков в Украине.

По словам Германа, его давний знакомый, гражданин Украины, который сейчас живет в Москве, отвечает в "фонде Путина" за "организацию беспорядков в Украине", передает Украинская правда.

"Его имя Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину", - сказал Герман во время заседания Шевченковского райсуда.

Напомним, что Борис Герман заявил, что сотрудничает с контрразведкой. Прокурор опроверг эту информацию.

31 мая Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

Смотрите также Плохая идея в эпоху войны с фейками. Мировые СМИ обескуражены ложным "убийством" Бабченко

На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Смотрите также ГПУ: Инсценировка убийства Бабченко помогла собрать данные о других терактах

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.