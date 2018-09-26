Подозреваемый в нападении на активиста Устименко дезертировал из 54-й бригады - ВСУ

Подозреваемого в нападении на активиста взяли под стражу

Подозреваемый в нападении на одесского активиста Виталия Устименко Станислав Р. действительно проходил службу в 54-й отдельной механизированной бригаде, однако дезертировал.

"Человек с такой же фамилией, именем и отчеством проходил службу в 54-й бригаде, но уже давно находится в самовольном оставленные части", - сообщили Радио Свобода в пресс-службе бригады.

Кроме того, 14 января 2015 года Приморский районный суд Одессы признал младшего сержанта роты охраны воинской части А3519 Станислава Р. виновным в хищении трех пистолетов системы Макарова и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Напомним, что 26 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения жителю Кривого Рога Станиславу Р. в виде ареста на 53 дней. Мужчина вину не признал.

25 сентября правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к нападению на лидера одесской ячейки Автомайдана Виталия Устименко.

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5 июня члену общественного совета при НАБУ, лидеру одесской ячейки Автомайдана Виталию Устименко разбили голову и порезали бедро. Нападение расследуют как покушение на убийство.