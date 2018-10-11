Подозреваемого в госизмене харьковского чиновника объявили в международный розыск

Киевский районный суд Харькова объявил в розыск на территории Украины и в международный розыск руководителя Холодногорской районной администрации Максима Мусеева, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Depo.Харкив со ссылкой на решение суда.

Согласно документу, Мусеев покинул территорию Украины 26 августа - за месяц до сообщения ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

По данным следствия, в течение 26 августа - 12 сентября чиновник "слил" представителям России служебную информацию Минобороны.

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Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила главу администрации Холодногорского района Харькова Максима Мусеева в работе на российские спецслужбы.

Подозреваемый назвал обвинения "политическим заказом по устранению оппонента".