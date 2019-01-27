Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве будут находиться под домашним арестом
Подозреваемые в нападении на журналистов в столице на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
«Голосеевский суд Киева принял решение - подозреваемые на время следствия будут находиться под ночным (с 21 до 7 часов) домашним арестом», - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 24 января неизвестные напали на съемочную группу Стоп коррупции в Киеве.
Они изрубили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами, после чего скрылись на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией.
Как сообщили в организации Стоп коррупции, журналисты снимали материал о незаконной добыче песка на Выдубичах.
В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.