Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве будут находиться под домашним арестом 27 января, 17:04 260 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Преступники изрубили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами Нацполиция

Подозреваемые в нападении на журналистов в столице на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

«Голосеевский суд Киева принял решение - подозреваемые на время следствия будут находиться под ночным (с 21 до 7 часов) домашним арестом», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 января неизвестные напали на съемочную группу Стоп коррупции в Киеве.

Они изрубили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами, после чего скрылись на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией.

Как сообщили в организации Стоп коррупции, журналисты снимали материал о незаконной добыче песка на Выдубичах.

В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.