Подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк может грозить пожизненное заключение - Геращенко

Подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Сергею Торбину может грозить пожизненное заключение, заявил депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня, после трагической гибели Кати Гандзюк, я обращаюсь к подозреваемому в убийстве Кати Сергею Торбину: иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе, подонку, не светит!" – заявил Геращенко.

По его словам, Торбину могут смягчить приговор, если он сообщит имя заказчика убийства.

"Тогда суд учтёт это и при вынесении приговора ты получишь не пожизненное заключение, а лет 10-15", – говорится в сообщении.

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Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.