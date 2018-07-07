07 июля 2018, суббота

Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве арестовали без права на залог

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение
Фото: pixabay

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Подозреваемого в убийстве подполковника полиции в Киеве арестовали без права на залог.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд. Киева принял в субботу, 7 июля.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 5 июля в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле Hyundai обнаружили застреленным сотрудника Нацполиции. Орудием убийства, по данным полиции, был пистолет ТТ. Причиной преступления называют ограбление.

Позже выяснилось, что погибший - сотрудник криминальной полиции Дмитрий Глушак 1977 года. Подозреваемого задержали 6 июля.

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