Суд в Киеве заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве врача ВЛК

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения Сергею Гребенюку, подозреваемому в умышленном убийстве врача во время прохождения военно-врачебной комиссии. Мужчину заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога — до 26 сентября.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

По данным следствия, 31-летний Гребенюк проходил военно-врачебную комиссию 29 июля в Подольском районном территориальном центре комплектования после выявления нарушений правил воинского учета. Около 15:10, как утверждает сторона обвинения, он напал на врача-хирурга, которая должна была вынести заключение о его годности к военной службе.

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По словам прокурора, мужчина достал из сумки нож и нанес женщине 17 ударов, четыре из которых были проникающими — в грудную клетку, а также удары в шею и корпус. От полученных травм и значительной кровопотери врач скончалась на месте. После нападения подозреваемый, по данным прокуратуры, не пытался оказать ей помощь.

Сторона обвинения просила суд избрать для Гребенюка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с момента задержания — 29 июля. В числе рисков прокурор назвал возможность укрывательства от следствия и суда, оказание давления на свидетелей и вероятность совершения нового преступления.

Защита выступила против ареста без возможности внесения залога. Адвокат отметил, что его подзащитный ранее не был судим и проживает с семьей. Он просил суд избрать для Гребенюка меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Признаю, что следствием действий стала смерть потерпевшей», — сказал подозреваемый.

Киевская городская прокуратура сообщила, что 29 июля в Киеве во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина убил ножом врача. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Правоохранители сообщили, что 55-летний хирург должна была осматривать киевлянина одной из последних. Подозреваемый рассказал, что хотел тщательного осмотра на комиссии, жаловался на зубную боль и просил отпустить его на несколько дней.

Жителю Киева сообщили о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.