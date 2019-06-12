Подозреваемого в организации убийства Олешко взяли под стражу Сегодня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Громадське Михаила Сигиду арестовали Громадське

В среду, 12 июня, Печерский районный суд Киева снова арестовал предполагаемого организатора убийства активиста Виталия «Сармата» Олешко Михаила Сигиду.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Сигиду арестовали на один месяц», — сообщил сотрудник ГПУ.

Ранее Сигиду отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Полиция подозревает бизнесмена из Бердянска Михаила Сигиду в причастности к убийству Олешко и называет его соорганизатором. Его задержали 14 сентября 2018 года возле торгового центра Амстор в Бердянске.

Виталия «Сармата» Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.