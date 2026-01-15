За двух народных депутатов от партии Слуга народа, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде, внесли залог в более 50 млн грн. Среди тех, кто вносил этот залог, была фирма, которая вносила залог и за экс-главу Одесского ТЦК Евгения Борисова.

Об этом сообщило Радио Свобода в четверг, 15 января.

Как выяснили журналисты проекта Схемы, частично залог внесли сами нардепы Игорь Негулевский и Михаил Лаба. Также во внесении участвовали адвокаты, ряд физических лиц и частный бизнес — в том числе, зарегистрированная в Киеве компания Евагрейн.

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Эта компания специализируется на «оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных». В 2025 году следователи Бюро экономической безопасности проверяли ее на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. Решения по существу в реестре еще нет, отмечает РС.

Та же компания Евагрейн, по данным Государственного бюро расследований и источников Украинской правды, в ноябре 2025 года внесла залог в более 20 млн грн по делу о самовольном оставлении части за бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Экс-военком известен тем, что, по данным НАПК, незаконно обогатился на 188 млн грн, а его семья во время полномасштабной войны приобрела элитную недвижимость в Испании.

Владелец компании Евагрейн Сергей Чиж на звонки и сообщения журналистов Схем с просьбой о комментарии не ответил.

В конце декабря 2025 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты. Подозрения по этому делу получили нардепы от Слуги народа Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Михаил Лаба, Юрий Кисель и Ольга Савченко.

По информации проекта Схемы, 25,8 млн — наибольшую сумму из 30-миллионного залога, назначенного Высшим антикоррупционным судом Игорю Негулевскому, — внесла фирма Евагрейн.

Что касается другого фигуранта — нардепа Михаила Лабы — то за него наибольшую часть залога (16,1 млн из 20 млн грн) внесла компания Тап Сити Сервис. Она тоже зарегистрирована в Киеве и тоже занимается «оптовой торговлей зерном». С 2024 года бенефициаром этой компании является бывший заместитель прокурора Киевской области Игорь Проценко (ныне — адвокат).

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За фигурантов дела Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова залоги внесли адвокат и ряд физических лиц. Там речь шла о суммах 16,6 и 20 млн грн соответственно.

13 января НАБУ и САП заявили, что разоблачили главу одной из фракций Верховной Рады, которая предлагала взятки народным депутатам за голосование за или против отдельных законопроектов.

Журналист УП Михаил Ткач сообщил, что НАБУ вручило подозрение лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Впоследствии эту информацию подтвердило и само НАБУ.