Сообщили о подозрении. СБУ назвала имя российского командира, который приказывал бить ракетами Кинжал по энергообъектам Украины

Алексею Ямакиде сообщили о заочном подозрении за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц (Фото: СБУ)

СБУ сообщила о заочном подозрении российскому военному Алексею Ямакиде, который командовал ударами аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 1 июля.

Ямакиди — бывший командир 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

По данным следствия, с октября 2022 года до марта 2023 года оккупант приказывал подчиненным наносить авиаудары по энергообъектам Украины.

В СБУ уточнили, что для атак россияне использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 Кинжал.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Ямакиде о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

30 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что населенные пункты Украины за последние полтора года только два дня не находились под атакой российских ракет и дронов разного типа.