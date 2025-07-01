Сообщили о подозрении. СБУ назвала имя российского командира, который приказывал бить ракетами Кинжал по энергообъектам Украины

1 июля, 11:45
Поделиться:
Алексею Ямакиде сообщили о заочном подозрении за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц (Фото: СБУ)

Алексею Ямакиде сообщили о заочном подозрении за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц (Фото: СБУ)

СБУ сообщила о заочном подозрении российскому военному Алексею Ямакиде, который командовал ударами аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 1 июля.

Ямакиди — бывший командир 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

Реклама

По данным следствия, с октября 2022 года до марта 2023 года оккупант приказывал подчиненным наносить авиаудары по энергообъектам Украины.

В СБУ уточнили, что для атак россияне использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 Кинжал.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Ямакиде о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также:

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

30 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что населенные пункты Украины за последние полтора года только два дня не находились под атакой российских ракет и дронов разного типа.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Подозрение Х-47 Кинжал Ракетный удар Энергетика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies