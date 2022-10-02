Подорвались на мине. В Харьковской области нашли тела пятерых людей, которые еще весной пытались самостоятельно эвакуироваться 2 октября, 18:53 В Харьковской области нашли пять тел людей, которые пытались эвакуироваться (Фото:Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов/Facebook)

В селе Василенково Харьковской области обнаружили тела пятерых погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков, но взорвались на мини оккупантов. В автомобиле находились люди в возрасте от 18 до 50 лет.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

В воскресенье, 2 октября, в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие.

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«Известно, что эти пять человек — жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще шестого мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них — 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в недавно деоккупированную Балаклею Харьковской области, взорвался на мини. Водитель скорой погиб на месте, а фельдшер получил ранения и ожоги.