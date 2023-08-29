В ОП заявили, что союзники поддерживают удары Украины по оккупированным территориям. Медведев пугает «апокалипсисом» 29 августа, 10:00 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова начал пугать мир «апокалипсисом» после заявления Украины о том, что среди союзников Киева есть консенсус на уничтожение всего российского на оккупированных территориях.



Накануне, 28 августа, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона сказал, что сейчас партнеры полностью согласны с тем, чтобы Украина наносила удары по оккупантам на своей территории.

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«Сегодня уже есть консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. В прошлом году, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: „Нет-нет. Давайте только без этого“. Сегодня есть абсолютный консенсус тождественный количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории», — сказал он.

Во вторник, 29 августа, Медведев выдал очередную порцию бреда, назвав это «юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России за государство Степана Бандеры».

«Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе», — написал он в Telegram.

Украина неоднократно уверяла, что будет использовать переданное Западом оружие только на территории Украины, в том числе оккупированной, и не будет бить им по России. Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, нет никаких запретов, чтобы применять для атак на РФ вооружение собственного производства.