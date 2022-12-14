Уничтожены еще в воздухе. Ни один из 13 иранских беспилотников-камикадзе, которые летели атаковать Киев, не достиг цели — Подоляк 14 декабря, 11:49 14 декабря дроны-камикадзе атаковали столицу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ни один из 13 иранских беспилотников-камикадзе, которые в среду, 14 декабря летели атаковать Киев, не достиг цели, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Инфографика: НВ

«Ни один из 13 иранских беспилотников-камикадзе, которые летели сегодня атаковать Киев, не достиг цели. Все были уничтожены еще в воздухе», — говорится в сообщении в Twitter.

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Подоляк добавил, что это признак мощной работы украинских защитников, но также результат поддержки союзников в последний месяц.



«Ваши ПВО спасают жизнь, но есть еще много работы», — заявил он.

Утром 14 декабря в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. На этом фоне в Киеве прогремели несколько взрывов, были сбиты 13 дронов-камикадзе, летевших на столицу двумя волнами.

Взрывы в Киеве раздались около 6:30, обломки сбитых дронов попали в админздание и в незначительной степени повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. Пострадавших нет.