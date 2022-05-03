Сорванные ногти и связанные руки. В Киевской области обнаружено еще одно захоронение двух гражданских — Подоляк 3 мая, 13:06 Цей матеріал також доступний українською В Киевской области обнаружено еще одно захоронение двух гражданских (Фото:Михаил Подоляк/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области.

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«Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области. Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях?» — написал он.

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По его словам, Россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством — спонсором терроризма.

2 мая стало известно, что в освобожденной Киевской области было выявлено восемь массовых захоронений со 148 телами мирных жителей, убитых российскими оккупантами.

Ранее глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что на территории области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских военных. Из них не опознали почти 280.

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