Поздравление РФ жителей Донбасса с «днем республики» напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поздравление страны-агрессора РФ жителей Донбасса с «днем республики» напоминает поздравление от насильника с днем изнасилования.
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«Поздравление РФ жителей Донбасса с „днем республики“ напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования. Нет никаких „республик“, есть криминальные анклавы», — написал он.
По его словам, «когда-то богатый район, принимавший Евро-2012, превратился в бандитское Сомали».
«Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь», — написал он.
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