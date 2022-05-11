Поздравление РФ жителей Донбасса с «днем республики» напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования — Подоляк 11 мая, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поздравление страны-агрессора РФ жителей Донбасса с «днем республики» напоминает поздравление от насильника с днем изнасилования.

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«Поздравление РФ жителей Донбасса с „днем республики“ напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования. Нет никаких „республик“, есть криминальные анклавы», — написал он.

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По его словам, «когда-то богатый район, принимавший Евро-2012, превратился в бандитское Сомали».

«Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь», — написал он.

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