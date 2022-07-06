У России уже недостаточно реальной боеспособности частей и современной военной техники — Подоляк 6 июля, 11:20 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора России уже недостаточно реальной боеспособности частей и современной военной техники.

По его словам, Россия сегодня использует ракеты 60−70-х годов, у них нет такого объема действительно современного высокоточного оружия.

«Они используют бронетехнику старую, они расконсервируют максимально все свои складские помещения старые. Они используют сегодня так называемую скрытую мобилизацию, когда берут максимальное число людей из мелких и средних городов, где малый протестный потенциал. Потому что реальной боеспособности частей, современной техники у них недостаточно уже», — сказал он в интервью Bild.

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Подоляк заявил, что «мы пришли уже в этот месяц-два к пределу насыщения оружием, которое использует Российская Федерация, и дальше оно будет идти по нисходящей».

«Нам необходимо, чтобы промышленность европейская, американская, позволила нам получить несколько больше оружия, именно дальнобойного артиллерийского оружия. Или системы противоракетной обороны. Потому что Россия перешла к конкретному типу войны: это война по сути террористического типа, против населения мирных городов», — сказал он.

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