У России уже недостаточно реальной боеспособности частей и современной военной техники — Подоляк

6 июля, 11:20
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора России уже недостаточно реальной боеспособности частей и современной военной техники.

По его словам, Россия сегодня использует ракеты 60−70-х годов, у них нет такого объема действительно современного высокоточного оружия.

«Они используют бронетехнику старую, они расконсервируют максимально все свои складские помещения старые. Они используют сегодня так называемую скрытую мобилизацию, когда берут максимальное число людей из мелких и средних городов, где малый протестный потенциал. Потому что реальной боеспособности частей, современной техники у них недостаточно уже», — сказал он в интервью Bild.

Видео дня
Читайте также:
«Накопим оружие для освобождения земель». Битва за Донбасс не закончится, если Россия захватит Луганскую область — советник Резникова

Подоляк заявил, что «мы пришли уже в этот месяц-два к пределу насыщения оружием, которое использует Российская Федерация, и дальше оно будет идти по нисходящей».

«Нам необходимо, чтобы промышленность европейская, американская, позволила нам получить несколько больше оружия, именно дальнобойного артиллерийского оружия. Или системы противоракетной обороны. Потому что Россия перешла к конкретному типу войны: это война по сути террористического типа, против населения мирных городов», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=mBN0q3HDQH8
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Военная техника Михаил Подоляк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко?

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

6 июля, 09:55
Мнения
Защищенные смартфоны (Фото:techxreviews.com)
И в огонь и в воду /
Топ-7 моделей защищенных смартфонов
6 июля, 07:00
Гаджеты
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Вопрос на «миллион»: когда все закончится?

Конца пока не видно, как минимум, в ближайшие месяцы. А вообще-то — это вопрос даже не на миллион, а на много-много миллиардов

5 июля, 17:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X