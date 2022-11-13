«Это произойдет». Подоляк объяснил, когда РФ созреет до переговоров и полного вывода войск из Украины

13 ноября, 10:34
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что политически и психологически Россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск из Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Подоляка, это произойдет после освобождения одного из временно захваченных крупных городов на востоке Украины.

«Д — деморализация. Поддержка войны в России быстро летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мысль: „Пора заканчивать“. Политически и психологически Россия еще не созрела для истинных переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска», — подытожил он.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1591686748547219457

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и российским диктатором Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему. Аналитики указывают, что Александр Дугин, которого называют идеологом «русского мира», открыто раскритиковал президента РФ.

https://www.youtube.com/embed/CVtAO04H9JA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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