«Умножили на ноль «русский мир». Российские террористы подло пытаются отомстить Харькову — Подоляк

28 июня, 13:20
Последствия вражеских обстрелов по Харькову (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Последствия вражеских обстрелов по Харькову (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские террористы подло пытаются отомстить Харькову.

«Российские террористы подло пытаются отомстить Харькову. Каждую ночь — массированные обстрелы. За то, что харьковчане первыми умножили на ноль «русский мир», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1541716746075258881

По его словам, «каждый новый снаряд — крик российского поражения и отчаяния», а «каждый новый день — символ отваги великого украинского города».

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область.

В понедельник, 27 июня, войска РФ нанесли удары по Северной Салтовке.

https://www.youtube.com/watch?v=EtQof0mozog
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Михаил Подоляк Война России против Украины

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