«Россия убивает гражданских ради развлечения». Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты оккупантов — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:Михаил Подоляк/Facebook)
Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты оккупантов, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Z-пропаганда рассказывает об обстрелах ВСУ Донецка и Каховки. Реальность другая: Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты на временно оккупированных территориях», – написал он в Twitter.
Подоляк добавил, что Украина ведет освободительную войну против российских террористов, освобождая заложников.
«Россия — убивает гражданских ради развлечения», — заявил он.
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