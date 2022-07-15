«Россия убивает гражданских ради развлечения». Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты оккупантов — Подоляк

15 июля, 13:57
Михаил Подоляк (Фото:Михаил Подоляк/Facebook)

Михаил Подоляк (Фото:Михаил Подоляк/Facebook)

Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты оккупантов, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Z-пропаганда рассказывает об обстрелах ВСУ Донецка и Каховки. Реальность другая: Украина атакует исключительно военные склады и командные пункты на временно оккупированных территориях», – написал он в Twitter.

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Подоляк добавил, что Украина ведет освободительную войну против российских террористов, освобождая заложников.

«Россия — убивает гражданских ради развлечения», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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